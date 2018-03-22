Mercedes отозвал более 12 000 автомобилей в России

В общей сложности под отзыв попадают 12 371 автомобилей моделей Mercedes-Benz, реализованные с 2011 по 2017 годы, моделей С-класса, Е-класса и GLK. Об этом сообщили в агентстве по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт».

Причиной отзыва стало срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда.

Владельцы вышеупомянутых автомобилей должны будут предоставить транспортное средство в официальный дилерский центр.

Ремонт машин будет осуществлен за счет производителя. Также отмечается, что в некоторых транспортных средствах будет проведена доработка рулевой колонки.

Ранее сообщалось, что еще один немецкий автопроизводитель Audi сообщил, что отзывает в России автомобили шести моделей из-за дефекта.