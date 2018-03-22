Буйволица отогнала львов от тела детеныша, чтобы проститься с ним: видео
На его кадрах видно, как разъяренная буйволица отгоняет 14 львов от тела ее детеныша.
Видео: Caters Clips / YouTube
Самка буйвола отогнала львов от тела ее детеныша, которое терзали хищники, случай произошел а ЮАР. Видео опубликовал канал Caters Clips.
Ролик был снят в Национальном парке Крюгера, который находится на северо-востоке страны. На его кадрах видно, как разъяренная самка буйвола отгоняет 14 львов от тела детеныша. После того, как хищники убежали к ней подошли четверо сородичей, с которыми они вместе начали вылизывать тело буйволенка.
По словам автора ролика, что львы продолжили трапезу через час после ухода буйволицы с сородичами.