Буйволица отогнала львов от тела детеныша, чтобы проститься с ним: видео

Самка буйвола отогнала львов от тела ее детеныша, которое терзали хищники, случай произошел а ЮАР. Видео опубликовал канал Caters Clips.

Ролик был снят в Национальном парке Крюгера, который находится на северо-востоке страны. На его кадрах видно, как разъяренная самка буйвола отгоняет 14 львов от тела детеныша. После того, как хищники убежали к ней подошли четверо сородичей, с которыми они вместе начали вылизывать тело буйволенка.

По словам автора ролика, что львы продолжили трапезу через час после ухода буйволицы с сородичами.