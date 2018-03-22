Лондон испугался разоблачения своих шпионов в России

Британские спецслужбы обеспокоены тем, что в ответ на выдвинутые Англей обвинения в отравлении бывшего полковника РГУ Сергея Скрипаля, Москва раскроет личности сотрудников британской разведки, находящихся сейчас на территории Российской Федерации. Об этом сообщает британское интернет-издание The Independent.

Сотрудники британских спецслужб полагают, что разоблачение может начаться среди тех 23 британских дипломатов, которых МИД РФ попросил покинуть страну.

В издании отмечается, что подобные действия стали бы стали бы нарушением российской стороной протокола, согласно которому личности разведчиков запрещено оглашать, так как подобные действия могут подвергнуть их опасности.

Подчеркивается, что британская сторона не публиковала список высланных дипломатов и не собирается этого делать.

Напомним, ранее 23 дипломата РФ были объявлены Лондоном персонами нон грата и высланы из Великобританию в Россию.