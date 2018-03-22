Путин обсудил с Совбезом Великобританию, Сирию и внутрироссийские дела

Недружественную и провокационную политику Великобритании по отношению к России в связи с так называемым «делом Скрипаля» Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В ходе совещания был продолжен обмен мнениями в связи с недружественной и провокационной политикой Великобритании по отношению к России», - сказал он.

Помимо этого, участники встречи поговорили о положении дел в Сирийской Арабской Республике.

«Обсуждалось положение дел в Сирии, где успешно продолжается процесс выхода мирного населения из Восточной Гуты», - добавил Песков.

По его словам, президент подробно проинформировал участников совещания о множественных телефонных контактах с главами зарубежных государств и руководителями международных организаций, во время которых обсуждал двусторонние отношения и общемировые дела.

Кроме того, между членами Совбеза состоялся разговор по текущим вопросам внутрироссийской социально-экономической повестки дня, отметил пресс-секретарь.