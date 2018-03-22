Хатынская трагедия: в мире вспоминают жертв страшного события

Сегодня исполняется 75 лет со дня уничтожения белорусской Хатыни. Когда слышишь это название, невольно замираешь, пытаясь представить, какой ужас охватил это место 75 лет назад. В память о каждом погибшем жителе деревни теперь горит Вечный огонь. Каждые 30 секунд на печных трубах, оставшихся от сгоревших домов, теперь обелисках, бьет колокол.

Жалости у нацистских карателей не было ни к кому. С автоматами вламывались в каждый дом, расстреливали неподчинявшихся. В деревянный сарай согнали силой 149 человек, заперли на засов снаружи и подожгли. В огне смог выжить кузнец Иосиф Каминский.

Трое детей – Саша Желобкович, Володя и Соня Яскевич – смогли скрыться от фашистов. София Антоновна, тогда ей было девять лет, вспоминает, что спряталась в погребе за картошкой. В тот страшный день она потеряла почти всю семью. На пепелище ее долго не пускал старший брат. О том, что видел там умирающего отца, рассказал спустя долгое время

«Они лежали черные, как угли, стоял мужчина, а ног не было. Володя подошел к нему так близко, а он говорит: сынок, ты либо добей меня, либо спаси», – рассказывает Софья Яскевич.

Массовыми казнями мирных жителей занимался 118-й полицейский батальон, сформированный в основном из украинских националистов. Один из главных исполнителей, Григорий Васюра, спустя десятки лет после зверств в Хатыни спокойно жил в Киевской области. На суде он до последнего утверждал, что о тех событиях никогда не слышал, и постоянно придумывал все новые версии. Его выдали бывшие подчиненные, которые в деталях рассказали о роли Васюры в тех событиях. Смертный приговор был приведен в действие в декабре 1986 года.

Другой преступник, пулеметчик Владимир Катрюк, расстреливавший выбегавших из сарая горящих людей, так и остался безнаказанным. Долгие годы он жил под защитой властей Канады и там же умер в преклонном возрасте.

Злодеяние фашистов навсегда останется в памяти миллионов, а в Хатынь каждый год приезжают сотни людей, несут цветы и игрушки к домам.