Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Хатынская трагедия: в мире вспоминают жертв страшного события

Александра Селезенева
18:49 22.03.2018
Массовыми казнями мирных жителей занимался 118-й полицейский батальон, сформированный в основном из украинских националистов.

Сегодня исполняется 75 лет со дня уничтожения белорусской Хатыни. Когда слышишь это название, невольно замираешь, пытаясь представить, какой ужас охватил это место 75 лет назад. В память о каждом погибшем жителе деревни теперь горит Вечный огонь. Каждые 30 секунд на печных трубах, оставшихся от сгоревших домов, теперь обелисках, бьет колокол.

Жалости у нацистских карателей не было ни к кому. С автоматами вламывались в каждый дом, расстреливали неподчинявшихся. В деревянный сарай согнали силой 149 человек, заперли на засов снаружи и подожгли. В огне смог выжить кузнец Иосиф Каминский.

Трое детей – Саша Желобкович, Володя и Соня Яскевич – смогли скрыться от фашистов. София Антоновна, тогда ей было девять лет, вспоминает, что спряталась в погребе за картошкой. В тот страшный день она потеряла почти всю семью. На пепелище ее долго не пускал старший брат. О том, что видел там умирающего отца, рассказал спустя долгое время

«Они лежали черные, как угли, стоял мужчина, а ног не было. Володя подошел к нему так близко, а он говорит: сынок, ты либо добей меня, либо спаси», – рассказывает Софья Яскевич.

Массовыми казнями мирных жителей занимался 118-й полицейский батальон, сформированный в основном из украинских националистов. Один из главных исполнителей, Григорий Васюра, спустя десятки лет после зверств в Хатыни спокойно жил в Киевской области. На суде он до последнего утверждал, что о тех событиях никогда не слышал, и постоянно придумывал все новые версии. Его выдали бывшие подчиненные, которые в деталях рассказали о роли Васюры в тех событиях. Смертный приговор был приведен в действие в декабре 1986 года.

Другой преступник, пулеметчик Владимир Катрюк, расстреливавший выбегавших из сарая горящих людей, так и остался безнаказанным. Долгие годы он жил под защитой властей Канады и там же умер в преклонном возрасте.

Злодеяние фашистов навсегда останется в памяти миллионов, а в Хатынь каждый год приезжают сотни людей, несут цветы и игрушки к домам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В Кремле и правительстве подтвердили обсуждение темы изменения НДФЛ
Дата22.03.2018, 14:12
В Кремле и правительстве подтвердили обсуждение темы изменения НДФЛ
«Пересвет», «Буревестник», «Посейдон»: определены названия новейших стратегических вооружений
Дата22.03.2018, 20:00
«Пересвет», «Буревестник», «Посейдон»: определены названия новейших стратегических вооружений
Немецкий футболист забил впечатляющий гол «ударом скорпиона»
Дата22.03.2018, 10:05
Немецкий футболист забил впечатляющий гол «ударом скорпиона»
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Дата16.03.2018, 13:39
Стальные жеребцы Урала в «Олимпийском»
Минобороны: показанное новейшее российское оружие - не все, что есть в арсенале
Дата22.03.2018, 19:45
Минобороны: показанное новейшее российское оружие - не все, что есть в арсенале
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
Дата13.03.2018, 12:48
Вяземская операция: 75 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
19:45 ОПК
Видео
Минобороны: показанное новейшее российское оружие - не все, что есть в арсенале
19:31 В стране и мире
Видео
Экс-сотрудница MI5 объяснила просчет британских спецслужб по «делу Скрипаля»
19:12 В стране и мире
Видео
Лондон испугался разоблачения своих шпионов в России
13:14 В стране и мире
Лед не смогла проломить – эксперт объяснил ситуацию с подлодкой ВМС США в Арктике
11:51 ОПК
Видео
Разработчик раскрыл подробности о самой мощной российской торпеде
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Австралиец собрал точную копию Toyota Camry из 500 тыс. кубиков LEGO
Австралиец собрал точную копию Toyota Camry из 500 тыс. кубиков LEGO
Ад на Земле: открыта тайна «каннибальных пиров» на массивной пентаграмме с карт Google
Ад на Земле: открыта тайна «каннибальных пиров» на массивной пентаграмме с карт Google
Немецкий футболист забил впечатляющий гол «ударом скорпиона» Видео
Немецкий футболист забил впечатляющий гол «ударом скорпиона»
Летчик сумел избежать гибели, запустив двигатель в пикировании Видео
Летчик сумел избежать гибели, запустив двигатель в пикировании
Африку начало разрывать пополам Видео
Африку начало разрывать пополам
На Украине обнаружили 1,5 тонны человеческих останков
На Украине обнаружили 1,5 тонны человеческих останков
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.