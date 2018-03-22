Экс-сотрудница MI5 объяснила просчет британских спецслужб по «делу Скрипаля»

Экс-агент MI5 Анни Машон в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» рассказала о просчетах британской разведки в «деле Скрипаля». Бывшая шпионка обратила внимание на скорость, с которой к месту происшествия в Солсбери прибыли люди в химзащите.

«Одну вещь я бы хотела отметить особенно – это скорость, с которой на место прибыли люди в химзащите. У Британии были образцы этого вещества (которым был отравлен Скрипаль - прим.ред) поскольку заявлялось, что они нужны, чтобы выработать антидот.», - предположила Машон.

Она также прокомментировала обвинения Великобритании в адрес России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ. Машон назвала их «неумелыми» и связала поднятую вокруг отравления Скрипаля шумиху с попыткой расшатать ситуацию в РФ перед президенсткими выборами и грядущим чемпионатом мира по футболу.

«Это просто часть тренда - клеймить Россию за все, что смогут найти. Так неумело в преддверии столь крупных событий как выборы или чемпионат мира по футболу... По такой же логике можно обвинить Британию в том, что она отравила брата Ким Чен Ына в прошлом году, поскольку против него было применено вещество VX, разработанное в середине прошлого века в лаборатории Портендаун. Это безумие, но именно эту логику и применяют», - заключила Машон.

Четвертого марта в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона заявила, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, так как нападение было совершено при помощи нервно-паралитического вещества «Новичок», якобы произведенного в СССР. Москва обвинения Лондона категорически отвергает и называет их безосновательными.