Порошенко поблагодарил правоохранительные органы за задержание Савченко

Президент Петр Порошенко благодарен правоохранителям за предотвращение терактов и разоблачение якобы российской спецоперации. Таким образом украинский лидер на своей странице в Facebook прокомментировал задержание депутата Надежды Савченко.

«Также благодарю офицеров вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны», – написал Порошенко в социальной сети.

По его словам, не стоит забывать, что против Украины ведется гибридная война.

Также Порошенко добавил, что цель «российской спецоперации» – посеять хаос и уничтожить Украину.

«Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись», – заявил он.

Ранее депутата Верховной рады Надежду Савченко задержали по обвинению в подготовке на Украине государственного переворота и терактов. Сотрудники правоохранительных органов вывели депутата прямо из здания парламента.