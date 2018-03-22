Шесть человек погибли при взрыве на химическом заводе в Чехии

В чешском городе Кралупи-над-Влтавоу, находящемся недалеко от Праги, на химическом заводе Unipetrol произошел взрыв, передает чешское агентство СТК.

Инцидент произошел во время чистки работниками завода топливной цистерны.

В результате погибли шесть человек. Двое получили серьезные травмы и были госпитализированы. Все пострадавшие являются сотрудниками предприятия.

Пожар удалось потушить. В полиции заявили, что опасного загрязнения окружающей среды не отмечается и угрозы жизни для местных жителей нет.

В Unipetrol отметили, что ситуация находится под контролем.