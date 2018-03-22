Ляшко заявил, что лучше бы Савченко «подорвала своего друга Захарченко»

Депутат и глава Радикальной партии Олег Ляшко на заседании парламента в четверг, 22 марта, сказал, что Надежде Савченко стоило подорвать своего друга Захарченко. Прямую трансляцию из зала Верховной рады вел телеканал News One.

Он заявил, что история с Савченко вызывает «большое разочарование и боль».

«Я абсолютно уверен, что миллионы людей, которые добивались освобождения Савченко, точно делали это не для того, чтобы она потом с оккупированной территории возила оружие для совершения терактов в Киеве», – добавил политик.

Ляшко обвинил Савченко в том, что она плохо знает историю Украины.

«Украинцы никогда не были террористами. Хаос, террор и кровопролитие – это то, чего не хочет ни один украинец», – заявил он.

Как он заявил, настоящим героизмом было бы, «если бы Надежда использовала это оружие и подорвала своего друга Захарченко».

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины поддержала снятие неприкосновенности с Савченко, которую генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил в подготовке теракта и госпереворота. Депутат была задержана.