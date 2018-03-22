Захарченко отреагировал на задержание Савченко по обвинению в подготовке госпереворота и терактов

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что задержание в Киеве Надежды Савченко является внутренним делом Украины.

«Это внутреннее дело Украины, к нам это отношения не имеет», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее депутата Верховной рады Надежду Савченко задержали по обвинению в подготовке госпереворота и терактов на Украине. Сотрудники правоохранительных органов вывели нардепа прямо из здания парламента.

Савченко была задержана после того, как Рада проголосовала за снятие с нее депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности. Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил нардепа в якобы планировании теракта в здании Верховной рады и добавил, что у следствия «есть доказательства» ее вины.