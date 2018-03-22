В китайском городе Чуньцин на свет появился теленок-мутант с шестью ногами. Третья пара ног у животного выросла на туловище, он не может ими управлять, поэтому они волочатся по земле.

Сообщается, что теленок чувствует себя хорошо и даже старается использовать свои дополнительные конечности. Об этом сообщает Mirror.

Животное стало местной достопримечательностью, жители города приезжают, чтобы посмотреть на него и сделать фотографии с теленком-мутантом.