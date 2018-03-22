Жилец пострадавшего от взрыва дома в Мурманске признался в попытке суицида

Один из жильцов дома в Мурманске, в котором 20 марта произошел взрыв бытового газа, признался, что это был не несчастный случай.

Он заявил, что специально открыл газ и зажег спичку с целью покончить с собой. Об этом журналистам сообщил и. о. руководителя СУ СК по Мурманской области Андрей Ефремов.

Действия молодого человека рассматриваются как убийство двух и более лиц, и теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Он был допрошен в больнице и признался в попытке суицида, против него возбуждено дело по ст. 105 УК "Убийство двух и более лиц"», – сказал представитель ведомства.

На данный момент мужчина находится в больнице и не приходит в сознание.

Ранее в качестве приоритетной версии взрыва рассматривалось умышленное повреждение газового оборудования одним из жильцов.