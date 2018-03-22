Названа стоимость проезда по новой трассе Москва – Санкт-Петербург

Стоимость проезда по новой скоростной трассе М11 Москва – Санкт-Петербург составит менее двух тысяч рублей в один конец. Об этом журналистам сообщил глава госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах.

По его словам, большой популярностью эта скоростная трасса должна пользоваться у тех жителей Санкт-Петербурга, которые работают в Москве и на выходные ездят на машине домой. Путь в один конец составит около шести часов.

Открытие трассы намечено на декабрь 2018 года.

«Автодор» ввел в эксплуатацию уже три участка М11. С 208-го по 258-й километр – в обход города Торжка Тверской области, еще один участок – в обход Вышнего Волочка Тверской области и отрезок на выезде из Москвы – от МКАД до Солнечногорска.

После постройки М11 существующая федеральная трасса М10 «Россия» будет служить бесплатным дублером новой платной автодороги.