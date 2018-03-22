Австралиец собрал точную копию Toyota Camry из 500 тыс. кубиков LEGO

Австралиец Райан Макнот собрал из конструктора полноразмерную копию Toyota Camry нового поколения. Общая масса модели седана составила две тонны, на ее постройку специалист потратил свыше двух месяцев.

Состоит LEGO-копия Camry из 500 тысяч деталей. У автомобиля есть все необходимые эмблемы и логотипы, а также работающие фары, поворотники и задние фонари. Об этом сообщается в Twitter одного из дилеров компании.

Отмечается, что сборка модели заняла 900 часов, что в 40 раз больше, чем компания Toyota тратит на выпуск настоящего автомобиля Camry.

Полноразмерная копия автомобиля будет выставлена в галерее Макнота Brickman Awesome в Музее Мельбурна до конца апреля 2018 года.