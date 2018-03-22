Британский совет прекратил деятельность в России

Британский совет сообщил о прекращении своей работы на территории РФ. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Такое решение было принято в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации. Все запланированные мероприятия отменены.

«Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание», – говорится в сообщении на сайте организации.

Британский совет – международная организация, представляющая Великобританию в области образования и культуры. В Москве он функционировал с 1959 года.