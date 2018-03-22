«М.Видео» покупает «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей

Ритейлер бытовой техники и электроники «М.Видео» за 45,5 миллиарда рублей покупает торговую сеть «Эльдорадо». Об этом сообщает пресс-служба «М.Видео». Ожидается, что выручка объединенной компании к 2022 году составит почти 450 миллиардов рублей. «М.Видео» и «Эльдорадо» контролируются группой «Сафмар» Михаила Гуцериева. Об этом сообщает RNS.

«Двадцать второго марта ПАО "М.Видео" объявляет о созыве Внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА), которое должно одобрить условия покупки дочерней компанией ООО "М.Видео Менеджмент" 100% ООО "Эльдорадо". Сумма сделки составит до 45,5 миллиарда рублей, не включая кредитные обязательства ООО "Эльдорадо"», – сказано в сообщении «М.Видео».

Отмечается, что собрание акционеров назначено на 13 апреля 2018 года, в случае если сделка будет одобрена акционерами, «все формальности» по ней будут завершены во II квартале 2018 года.

Для сделки «М.Видео Менеджмент» привлечет кредит в 40 миллиардов рублей, а также будет использовать собственные свободные средства. Кредитный портфель объединенной компании после завершения сделки ожидается на уровне 47 миллиардов рублей. Представитель организации не раскрыла данные о банках, у которых «М.Видео» собирается привлекать кредит для покупки «Эльдорадо».

Общая выручка компании к 2022 году составит около 450 миллиардов рублей, показатель EBITDA margin должен увеличиться до 6%. При этом выручка «М.Видео» в прошлом году составила 198 миллиардов рублей (без НДС), в 2016 году оборот «Эльдорадо» был 130 миллиардов рублей (с НДС; сеть не раскрывает информацию за 2017 год).

Сообщается, что менеджмент делает ставку на большое повышение операционной эффективности за счет объединения некоммерческих и коммерческих закупок и совместного управления складскими запасами, упрощения системы корпоративного управления, оптимизации ИТ-инфраструктуры, а также сокращения операционных затрат.

Бренды «М.Видео» и «Эльдорадо» будут сохранены. Компании собираются провести реорганизацию и создание единого юридического лица к I кварталу 2019 года. Новой объединенной компанией будет управлять основатель и президент «М.Видео» Александр Тынкован.

Акционеры «М.Видео», которые не согласны со сделкой, смогут предъявить бумаги к выкупу. Тынкован заявил, что сделка не потребует одобрения ФАС.