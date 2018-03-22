Посол России в Лондоне назвал безответственным заявление главы британского МИД по ЧМ-2018

Неприемлемым и безответственным назвал российский посол в Лондоне Александр Яковенко сравнение британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном чемпионата мира по футболу 2018 года в России и Олимипйских игр 1936 года, прошедших в гитлеровской Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уполномочен сказать, что Москва считает такого рода утверждения, которые делаются на уровне министра иностранных дел, неприемлемыми абсолютно и совершенно безответственными», – заявил Яковенко.

Ранее на заявление Джонсона отреагировали в Кремле и российском МИД. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобное сравнение отвратительным. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что высказывания Джонсона недостойны главы дипломатического ведомства европейского государства.