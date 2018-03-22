Финляндия заявила о готовности провести встречу Путина и Трампа
Однако этот вопрос не стоит на повестке дня.
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Финляндия готова выступить организатором встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
Президент США уже упоминал о возможной встречей с Путиным в «не слишком отдаленном будущем».
«Финляндия будет очень рада предоставить данную возможность, когда это необходимо. Но этот вопрос не находится на повестке дня», – отметили в канцелярии финского президента Саули Ниинистё.
Ранее сообщалось, что между лидерами РФ и США состоялся телефонный разговор, в рамках которого оба президента выразили заинтересованность в личной встрече для обсуждения ряда вопросов.