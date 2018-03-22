Финляндия заявила о готовности провести встречу Путина и Трампа

Финляндия готова выступить организатором встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Президент США уже упоминал о возможной встречей с Путиным в «не слишком отдаленном будущем».

«Финляндия будет очень рада предоставить данную возможность, когда это необходимо. Но этот вопрос не находится на повестке дня», – отметили в канцелярии финского президента Саули Ниинистё.

Ранее сообщалось, что между лидерами РФ и США состоялся телефонный разговор, в рамках которого оба президента выразили заинтересованность в личной встрече для обсуждения ряда вопросов.