Опубликованы видеодоказательства по фактам совершения Савченко тяжких преступлений

Генеральная прокуратура Украины представила видеозапись досудебного расследования против депутата Надежды Савченко. Ролик опубликован в четверг, 22 марта, на YouTube-канале ГПУ.

«Материалы досудебного расследования по фактам совершения Надеждой Савченко ряда тяжких и особо тяжких преступлений против основ нацбезопасности Украины и против общественной безопасности», – сказано в подписи к видео.

Общий объем сведений составляет 74 гигабайта. Совокупная продолжительность аудио- и видеоматериалов – около трех суток.

Напомним, Савченко лишили неприкосновенности в Верховной раде. Она задержана по обвинению в подготовке госпереворота и терактов.