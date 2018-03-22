Савченко обвинила Героя Украины в сексуальных домогательствах

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что подвергалась сексуальным домогательствам начальника штаба во время прохождения службы в ВСУ. При этом его имя женщина предпочла не сообщать, пишут украинские «Вести».

По словам нардепа, на момент инцидента ей было 22 или 23 года. Тогда на помощь Савченко пришел служивший с ней прапорщик, который посоветовал написать «маляву» о том, что она агент Службы безопасности Украины.

После происшествия Савченко отправила анонимный донос, и домогательства прекратились.