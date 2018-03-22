Савченко задержана по обвинению в подготовке госпереворота и терактов

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко задержана по обвинению в подготовке государственного переворота и терактов.

Савченко сообщили о подозрении и задержали в здании Верховной рады, уточняет телеканал «112». После этого сотрудники правоохранительных органов вывели нардепа из здания парламента.

«В настоящее время депутат вместе со следователями СБУ идут по улице в здание спецслужбы, их окружают многочисленные сторонники Савченко и журналисты», – говорится в сообщении канала.

Ранее Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Савченко и привлечение ее к уголовной ответственности.