Подростки жестоко избили школьника под Владимиром

В соцсетях появилось видео жестокого избиения толпой школьника в Покрове Владимирской области. Как сообщают очевидцы, подростка, который учится в седьмом классе, бьют девятиклассники.

На кадрах видно, как молодые люди ногами избивают юношу, он рыдает и просит остановиться. По словам свидетелей инцидента, в толпе, которая занималась избиением, была девушка, она и сняла происходящее на камеру мобильного телефона.

Судя по репликам, которые применяют в отношении подростка избивающие, он «довыпендривался» и сказал что-то лишнее.

«Я правда такого не говорил, могу хоть чем поклясться! Я сейчас сдохну!» – прокричал пострадавший.

В ответ на это заявление один из избивающих сказал: «Я б тебя вообще убил, б***!».