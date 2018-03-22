Рада сняла неприкосновенность с Савченко и разрешила ее арест

Верховная рада Украины проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с внефракционного нардепа Надежды Савченко. Об этом сообщает телеканал «112».

За то, чтобы привлечь Савченко к ответственности, проголосовал 291 народный депутат. За то, чтобы ее задержать, высказались 277 человек, за арест – 268.

Ранее комитет Верховной рады по вопросам регламента и организации работы парламента поддержал все три представления генпрокурора Украины Юрия Луценко – по привлечению к ответственности, задержанию и аресту Савченко.

Напомним, Генпрокуратура Украины обвинила Савченко в планировании теракта в Верховной раде. Луценко, в частности, заявил, что следствие имеет все необходимые доказательства.