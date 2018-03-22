Не стыдно: Слуцкий пояснил, что не просил прощения у журналисток за домогательства

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем сообщении в Facebook не извинялся перед журналистками, обвинившими его в многочисленных домогательствах, а только поздравил женщин с 8 Марта и воспользовался случаем попросить прощения у тех, кому «причинил любые переживания». Так он сказал во время заседания думской комиссии по этике, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на заявлении главы комиссии Отари Аршбы.

После заседания Слуцкий заявил, что ему не за что стыдиться, так как он «в любом случае обречен на успех».

«Мужчина, у которого самые близкие друзья – это его семья, обречен на успех в любой самой непростой ситуации», – добавил он.

В среду, 21 марта, прошло заседание думской комиссии по этике, в ходе которой чиновники пообщались с журналистками, которые обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах (корреспондентом «Русской службы BBC» Фаридой Рустамовой и продюсером «Дождя» Дарьей Жук). После чего комиссия провела закрытую встречу со Слуцким. По результатам заседания комиссия сочла поведение депутата приемлемым.

Отмечается, что комиссия не приняла во внимание аргументы журналисток, а также аудиозапись, на которой Слуцкий предложил одной из них стать его любовницей. Женщин заподозрили в провокации. В связи с этим многие российские СМИ объявили бойкот Леониду Слуцкому.

Ранее парламентарий заявил, что попытки сделать из него «русского Харви Вайнштейна» – это «провокация, которая обречена на провал».