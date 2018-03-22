Лед против пули: видео необычного эксперимента появилось в Сети

Необычный эксперимент с огнестрельным оружием провели блогеры WarGongo. Они пылись выяснить, сможет ли лед остановить пулю, выпущенную из пистолета.

В качестве оружия выступил чешский CZ-75. По баллонам со льдом и с не до конца замерзшей водой стреляли патронами 9х19.

В ходе испытаний было установлено, что емкости, в которых была вода, легко пробивались выстрелом, а вот плотный лед остановил пулю и изменил ее траекторию, проще говоря, снаряд срикошетил от него.

Во второй части эксперимента испытатели стреляли по бронепластинам люгеровскими патронами 9х19 постсоветского и американского производства, и оказалось, что американские пули более мощные.