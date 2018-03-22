Пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсий. Об этом он заявил в ходе заседания правительства в четверг, 22 марта.

Глава Кабмина отметил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, повышение выплат коснется четырех миллионов человек.

«В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около десяти миллиардов рублей», - сказал Медведев.

Коэффициент индексации соцпенсий с 1 апреля составит 1,029. Премьер отметил, что индексация осуществляется ежегодно.

Также будут повышены некоторые выплаты, которые получают отдельные категории пенсионеров, таким как военнослужащие, проходившие военную службу по призыву и члены их семей, участники Великой Отечественной войны и другие.