«Призрак» женщины-пилота самолета времен Второй мировой попал на видео

В октябре 2017 года 33-летний тренер по фитнесу Тони Фергюсон заснял на видео паронормальную активность на борту самолета времен Второй мировой войны. Существует легенда, что на данном самолете обитает «призрак» женщины – второго пилота. Об этом сообщает Mirror.

Фергюсон ушел оттуда после того, как нечто необъяснимое опрокинуло его камеру. Однако в марте 2018 года он вернулся. В результате, в объектив попал странный белый объект, который затем исчез.

«Я видел, как эта штука появилась и летала перед камерой, она была похожа на белое перо ангела. Оно двигалось и появилось, затем исчезло на моих глазах, я уверен, что это не может быть просто пыль», - пояснил мужчина.

Когда мужчина пришел во второй раз, он попросил «призрак» явиться ему. По словам тренера, у него есть некий дар, поэтому он охотится за паранормальными явлениями. Он уверен, что полтергейсты к нему притягиваются.