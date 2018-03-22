В Кремле и правительстве подтвердили обсуждение темы изменения НДФЛ

Вице-премьер Аркадий Дворкович допустил повышение НДФЛ с 13% до 15%, но добавил, что не видит в этом ничего страшного. По мнению чиновника, полученные в результате повышения налога средства можно будет направить на развитие образования и медицины.

«Ничего страшного я в этом не вижу, мы жили с 13% налогом достаточно долго и если дополнительные 2% будут направляться например на здравоохранение, это точно будет в плюс», - цитирует его РИА Новости.

Дворкович при этом отметил, что прежде чем принимать решение по данному вопросу, необходимо все «аккуратно просчитать и продумать».

Тот факт, что обсуждение темы НДФЛ идет, но решения по данному вопросу никакого не принято, подтвердили и в Кремле.

«Что касается налоговых дел, в данном случае, конечно, сначала должна быть сформулирована позиция правительства, кабинета министров. Пока еще обсуждения продолжаются, и каких-либо решений в этом контексте не принималось», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, что правительство РФ вернулось к обсуждению вопроса о повышении НДФЛ, ранее сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких чиновников.