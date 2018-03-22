Порошенко попытается «заткнуть» Савченко любыми способами – эксперт

Надежда Савченко отличается своей непредсказуемостью и неуправляемостью. Именно поэтому правящая верхушка Украины попытается любыми способами избавиться от нее. Так полагает секретарь Федерального политического комитета «Гражданская платформа» Валерий Вакарюк.

«По своему психологическому устройству Савченко трудноуправляемая. Никто не смог ее обуздать. И в связи с этой своей безбашенностью она сейчас вываливает на политическую арену массу совершенно неприятной и ненужной правящей верхушке информации. Она их просто там достает, особенно Порошенко. Поэтому ее нужно заткнуть как можно быстрее и любым способом. Это они и будут стараться сделать, а сделают или нет – вопрос», – предположил эксперт в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда».

Ранее комитет Верховной рады по вопросам регламента и организации работы парламента поддержал три представления генпрокурора Украины Юрия Луценко относительно Надежды Савченко – на привлечение нардепа к уголовной ответственности, задержание и арест. После голосования комитета представления еще должна поддержать на своем заседании Верховная рада.

Надежде Савченко вменяют попытку организации теракта в здании парламента. На прошлой неделе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у следствия есть «неопровержимые доказательства», что депутат собиралась устроить в здании парламента теракт. В ответ на это Савченко принесла на заседание комитета Рады по вопросам регламента и организации работы парламента, который рассматривает вопрос лишения ее депутатской неприкосновенности с последующим задержанием и арестом, гранаты – фрукты. Так нардеп решила потроллить своих коллег за обвинения в ее адрес.

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