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Ад на Земле: открыта тайна «каннибальных пиров» на массивной пентаграмме с карт Google

Наталья Вальханская
13:33 22.03.2018
Блогер заявил, что нашел «ресторан каннибалов» в самом центре ужасающей пентаграммы в Казахстане.
Ад на Земле: открыта тайна «каннибальных пиров» на массивной пентаграмме с карт Google
Фото: Google

Несколько лет назад с помощью Google Earth в Казахстане обнаружили странную пентаграмму, которая привела в ужас пользователей Сети. Каких только предположений насчет символа тогда не было сделано. По одной из теорий, в этом месте собираются сатанисты, чтобы проводить свои обряды.

Недавно YouTube-блогер с ником Builder Rejected опубликовал расследование, проведенное на основе данных с карт Google, в котором рассказал, что нашел в центре этой пентаграммы ресторан. Блогер предположил, что там подают «барбекю из человечины», а ночью в заведение приходят подкрепиться вампиры.

Ужасающим «открытием», которое в очередной раз привлекло внимание к загадке «казахстанской звезды», заинтересовалась иностранная пресса. Daily Star провела собственное расследование и заявила, что никаких ресторанов или ночных клубов в пентаграмме не обнаружила.

Однако нашла некое кафе ближе к городу Лисаковску, который расположен в 20 километрах к востоку от странного символа.

Журналисты также смогли выяснить, что и сам «знак дьявола» никакого отношения ни к сатане, ни вообще к религии не имеет. Еще во времена СССР здесь планировалось строить детский пионерский лагерь с большим парком. Именно для него были высажены деревья в форме звезды как символа Советского Союза.

Лагерь так и не открылся, а вот парк из-за спутниковых снимков стал знаменит на весь мир.

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