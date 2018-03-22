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Участники «Новой звезды» дали свой первый гала-концерт

Анатолий Макаров
13:35 22.03.2018
За плечами у участников «Новой звезды» кастинги, отборочные туры, сложные номера и выступления перед строгим жюри.

Свой первый гала-концерт участники всероссийского конкурса «Новая звезда» дали на сцене Театра Российской армии. Причем не только победители.

За время грандиозной вокальной битвы они стали настоящими профи, которые покорили и жюри, и зрителей совершенно новыми песнями. Совсем недавно некоторые из них впервые выходили на сцену на отборочных концертах «Новой звезды». Сейчас победители всероссийского вокального конкурса – это полноправные, профессиональные артисты. У финалистов свой стиль и уникальные голоса.

За плечами у участников «Новой звезды» кастинги, отборочные туры, сложные номера и выступления перед строгим жюри. Все это они прошли, выдержали, а теперь лучшие из лучших выступили на сцене Театра Российской армии. 

От Калиниграда до Камчатки: уникальный музыкальный проект уже третий год подряд объединяет исполнителей из всех регионов России, каждый участник отстаивает на сцене свой край. В вокальном конкурсе – сразу три победителя. По результатам зрительского голосования первое место разделили участник из Северной Осетии Тимур Томаев и группа из Адыгеи «Кофетаймбенд». Жюри же выбрало группу «КиТуа» из Москвы. И эта победа дала музыкантам сильнейший стимул для развития.

«"Новая звезда" вдохновила нас на то, чтобы идти вперед, желать большего и реализовывать», – отметили победители конкурса. 

Масштаб конкурса действительно поражает. Одновременно в свет вышли больше десятка суперхитов. Начиная с полуфиналов, конкурсанты пели абсолютно новые, премьерные песни, написанные специально для вокального проекта. В финал все исполнители вышли со своими собственными песнями от известных авторов.

«Они согласились ради нашего конкурса написать песни индивидуально под каждого исполнителя. Вот это самая большая победа», – отметила певица Зара. 

После того как спели все участники, на сцену поднялся министр обороны России Сергей Шойгу. Именно он стал автором идеи музыкального конкурса «Новая звезда». Сергей Шойгу лично поздравил и наградил авторов слов и музыки новых композиций.

«Впервые мы попробовали, вы попробовали, и наши ребята замечательные попробовали сделать так, чтобы на этой сцене звучало не то, что мы уже слышали много раз, хотя и это тоже здорово, а что-то совершенно новое, оригинальное, и это получилось. И мы, и, надеюсь, вся страна поняли, что у нас в стране не два композитора и не два поэта. У нас в стране огромное количество талантливых поэтов и композиторов», – заявил министр. 

Сергей Шойгу признался, что тщательно следил и за конкурсом и за ходом голосования. В финале оказались действительно лучшие из лучших. Слова благодарности министра – высокая награда для композиторов и музыкантов, поэтов и исполнителей.

«Ждем от вас новых песен, новых стихов, новых мелодий и очень надеемся, что они прозвучат в первую очередь именно на наших конкурсах, на наших сценах, сценах армии России», – добавил Шойгу. 

Уже под конец гала-концерта сообщили, что стартует следующий сезон вокального конкурса «Новая звезда». А значит, десятки талантливых исполнителей из всех 85 регионов страны вновь получат шанс прославить свою малую родину и сделать шаг на большую сцену.

Большой гала-концерт исполнителей «Новой звезды» будет показан на телеканале «Звезда» 25 марта в 18:40.

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