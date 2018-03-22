Лед не смогла проломить – эксперт объяснил ситуацию с подлодкой ВМС США в Арктике

Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков рассказал, что на самом деле случилось с подводной лодкой Harford ВМС США в Арктике. По его словам, субмарина не могла застрять во льдах как надводный корабль, однако она могла не суметь проломить лед при всплытии.

Сивков объяснил, что при помощи специального эхолота экипаж подлодки определяет место, где она может всплыть. Система находит полыньи, а если их нет – выстреливает торпедами в самое слабое место льда, чтобы проломить его.

«Какие условия были в этом случае, я не знаю. Но, думаю, речь шла об обычной полынье. Видимо, подводная лодка либо не нашла полынью, либо нашла, но там был лед, который она не смогла проломить. Все-таки лед достаточно прочный, и рубка может быть повреждена при ударе», – публикует слова Сивкова RNS.

Он объяснил, что субмарина не могла застрять, так как для этого ей нужно было всплыть в паковых льдах, но экипаж не принял бы такое решение.

«По всей видимости, это было плановое мероприятие, ничего экстренного собой не представляющее», – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что подлодка ВМС США отработала в Арктике «удары по России» и было опубликовано фото, как субмарина пробивает лед.