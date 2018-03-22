В Кремле назвали отвратительным сравнение Джонсоном ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936
Заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин использует ЧМ-2018 по футболу как Адольф Гитлер использовал Олимпиаду-1936, является отвратительным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это отвратительное заявление, оно не подобает министру иностранных дел любой страны», – сказал он журналистам.
Представитель Кремля добавил, что такие высказывания носят оскорбительный и недопустимый характер.
С критикой заявления Джонсона ранее выступили и в российском МИД. Позицию ведомства озвучила его официальный представитель Мария Захарова.
«Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и недостойны главы дипломатического ведомства европейского государства», – констатировала она.
«Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы», – добавила Захарова.