В Кремле назвали отвратительным сравнение Джонсоном ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936

Заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин использует ЧМ-2018 по футболу как Адольф Гитлер использовал Олимпиаду-1936, является отвратительным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это отвратительное заявление, оно не подобает министру иностранных дел любой страны», – сказал он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что такие высказывания носят оскорбительный и недопустимый характер.

С критикой заявления Джонсона ранее выступили и в российском МИД. Позицию ведомства озвучила его официальный представитель Мария Захарова.