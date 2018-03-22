Терезу Мэй уличили в участии в заговоре по «делу Скрипаля»

Тереза Мэй была привлечена к участию в так называемом деле Скрипаля. Так полагает эксперт, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян. Своим мнением он поделился в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда».

«Если бы это организовали внешние силы в своих интересах, Тереза Мэй никогда не вела бы себя так, как она ведет себя сейчас. Тереза Мэй откровенно была "в деле", потому что она сразу же начала выдвигать прямые обвинения в адрес России. Она – участник этого заговора. Если бы этот заговор делали какие-то организации вне британской разведки, она вела бы себя абсолютно по-другому. Она взяла бы паузу, чтобы все выяснить. Потому что она ставит под удар свою репутацию», – предположил эксперт.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы с отравлением в британском Солсбери 4 марта. Лондону потребовалось всего несколько часов, чтобы «провести анализ» отравляющего вещества, выяснить, что оно якобы было произведено в СССР, и на этом основании обвинить в атаке Россию. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов и бойкотировании ЧМ-2018 высокими лицами государства, включая королевскую семью. В Москве причастность к отравлению Скрипаля и его дочери категорически отвергают.

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