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Китай впервые показал беспилотный танк

Василиса Морозова
12:48 22.03.2018
Китайские танки-роботы представляют собой модернизированный танк Type 59 с системой искусственного интеллекта.
Видео: OedoSoldier / Twitter

В Китае впервые представили беспилотный танк, который смогут оснастить искусственным интеллектом, сообщила газета South China Morning Post.

По государственному телевидению в стране были показано видео с испытаниями дистанционно управляемой бронемашины. Пекин усовершенствовал средний танк Type 59 (WZ-120), созданный на основе советского Т-54. Такие танки массово выпускались в Китае в 1950–1980 годах. При этом до сих пор некоторые из них находятся в исправном техническом состоянии.

«Большое количество старых танков Type 59 могут быть переделаны в беспилотные машины, если их оснастить искусственным интеллектом», – отметил главный редактор специализированного журнала о бронетехнике Tank and Armoured Vehicle Лю Циншань.

Как пишет издание, в будущем беспилотные танки будут работать с более современными платформами и интегрировать информацию со спутников, самолетов или подлодок.

В настоящее время Китай проводит реформу Народно-освободительной армии для ее масштабной модернизации. Программа предполагает создание малозаметных для радаров новейших боевых самолетов, развитие авианесущего флота при сокращении численного состава военнослужащих на 300 тысяч человек.

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