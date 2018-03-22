СК возбудил дело после нападений на РЦНК и Россотрудничество в Киеве

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам нападений 17 и 18 февраля на Российский центр науки и культуры и представительство Россотрудничества в Киеве. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В СК уточнили, что нападения, в частности, были организованы украинской группировкой С14* и националистической Организацией украинских националистов*.

В ведомстве также подчернули, что 17 февраля радикалы незаконно проникли в учреждения, находящиеся под международной защитой, когда там были, помимо сотрудников, еще и посетители, включая детей.

«Своими действиями они препятствовали нормальной работе учреждения. Воинствующим активистам этого, видимо, было недостаточно, и на следующий день они закидали российское учреждение камнями и другими предметами, разбив стекла и причинив материальный ущерб», – констатировали в СК.

По факту случившегося были возбуждены дела по ст. ст. 329 и 360 УК РФ «Надругательство над Государственным флагом РФ» и «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».

*деятельность данных организаций запрещена в РФ