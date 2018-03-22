В московском метро открылись три новые станции

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции метро Люблинско-Дмитровской линии – «Селигерскую», «Верхние Лихоборы» и «Окружную».

В ходе церемонии он вручил награды Москвы строителям и сотрудникам Московского метрополитена. По его словам, строители совершили настоящий профессиональный подвиг.

«Мы открываем три станции самого сложного участка метро из всех, за которые взялись в 2011 году. Строительство большей части северного радиуса (Люблинско-Дмитровской линии) велось в сложнейших геологических условиях. Участок обеспечил доступ к метро для 450 тысяч москвичей», – сказал на церемонии открытия Собянин.

Так, метро пришло в Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино. По словам мэра, теперь жители этих районов могут сэкономить 30–40 минут на ежедневные поездки по городу. Кроме того, строительство ветки продолжится, чтобы еще полмиллиона жителей столицы «почувствовало улучшение транспортной ситуации».

«Мы останавливаться не будем, будем идти дальше – до "Дмитровской", "Лианозово" и поселка Северного. Так что продление этой ветки будет касаться шести районов Москвы», – добавил Собянин.

Кроме того, благодаря открытию нового участка подземки в Москве снизится интенсивность движения автотранспорта по Дмитровскому шоссе, а также по Огородному проезду, улице Милашенкова и другим улицам.