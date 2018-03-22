В Москве задержана звезда Playboy

Известная в прошлом российская певица, которая снималась в откровенной фотосессии для российской версии журнала Playboy в 1998 году, Ольга Федотова (Моденкова) задержана в Москве за незаконную торговлю драгоценностями.

Женщина, которая сейчас является гражданкой США, в компании граждан Израиля и Украины пыталась продать бриллиант массой 10,2 карата, сообщает Telegram-канал «Пресс-хата».

Бриллиант мошенники выменяли на якобы лекарство от малярии в одной из африканских стран. Как выяснили следователи, «лекарством» оказалась простая биодобавка для профилактики простуды.