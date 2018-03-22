Загитовой подарили собаку ее мечты в Японии

В северной префектуре Японии Акита на острове Хонсю Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину подарила российской чемпионке Олимпиады-2018 Алине Загитовой щенка этой породы. Об этом сообщает Kyodo.

По данным японского агентства, Загитова увидела фотографии этой породы собак во время сборов в Японии и сразу захотела приобрести такого щенка.

«Перед Олимпиадой я была на сборах в Японии и увидела журнал, где были фотографии собак породы акита-ину. О такой собаке сняли известный фильм "Хатико". Мне эти собачки сразу понравились», – отметила спортсменка.

По ее словам, мама пообещала ей собаку, если та хорошо выступит на Олимпиаде.

Фигуристка собирается назвать домашнего питомца Масару, что с японского языка переводится как «победа».

Загитова – большая любительница животных. У нее уже есть кот и две шиншиллы – Дина и Тошка. Теперь к ним присоединится и собака. Держать собаку она будет в своей съемной квартире, где живет с 13 лет. В столицу Загитова с бабушкой перебралась из Ижевска.

Российская фигуристка 15-летняя Алина Загитова на Олимпийских играх в Южной Корее побила мировой рекорд, установленный за несколько минут до этого ее коллегой по команде Евгенией Медведевой. Загитова набрала 82,92 балла за выступление в короткой программе в одиночном катании и заработала первую для России золотую медаль.