Forbes назвал самые надежные российские банки

Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг 100 самых надежных банков России, первое место которого досталось «Росбанку».

На второй строчке рейтинга оказался «Юникредит-банк», тройку замыкает «Райффайзенбанк». Все три банка являются «дочками» иностранных банков. Всего в категории наиболее надежных оказались 13 банков против 11 в прошлом году.

«Наличие банка на высоком месте в рейтинге надежности Forbes подтверждает, что на него можно опираться при принятии решений о вложениях. Все банки – участники прошлогоднего рейтинга надежности, смогли пережить продолжающуюся зачистку финансового сектора Банком России», – отмечает Forbes.

В рейтинг вошли «дочки» иностранных банков, а также крупнейшие российские банки с рейтингами BBB– и BB+ (Fitch). Строчки с 5-й по 13-ю этой группы занимают «Ситибанк», «Нордеа», ВТБ, Bank of China, «Интеза», «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Россельхозбанк» и банк «Российский капитал». Так, «Нордеа» и «Российский капитал» впервые попали в эту категорию.

Во второй группе оказались 19 банков с рейтингами BB и BB– (Fitch), устойчивость которых, как пишет журнал, «во многом зависит от благоприятной деловой среды». Это Всероссийский банк развития регионов, ОТП Банк, «Зенит», АБ «Россия», Московский кредитный банк, «Совкомбанк», «Росевробанк», «Челиндбанк», «Тинькофф-банк», «Аверс», «Банк Санкт-Петербург» и другие.