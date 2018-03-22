Комитет Рады дал согласие на арест Надежды Савченко

Комитет Верховной рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассмотрел три представления генпрокурора Украины Юрия Луценко относительно нардепа Надежды Савченко.

В частности, были рассмотрены представления на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Депутаты поддержали все три представления, при этом за арест проголосовали единогласно, сообщает УНИАН.

После голосования комитета представление еще должна поддержать на своем заседании Верховная рада.

Ранее сообщалось, что Савченко, которой вменяют попытку организации теракта в здании парламента, принесла на заседание комитета гранаты и бросила их на стол перед собой.