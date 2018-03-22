Надежда Савченко достала гранаты в Верховной раде

Нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко, в ходе заседания комитета Верховной рады по вопросам регламента и организации работы парламента, который рассматривает вопрос лишения ее депутатской неприкосновенности с последующим задержанием и арестом, достала гранаты.

Правда, гранаты оказались не боевыми, а фруктовыми и вполне съедобными. Таким образом Савченко продолжает троллить своих коллег, которые с легкой руки генпрокурора Незалежной Юрия Луценко считают, что она готовит теракт в здании Рады.

Недавно Савченко сняла видео, на котором стоит на фоне сессионного зала парламента и говорит: «Бабах! Що, всралися?».

На прошлой неделе генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал, что у следствия есть «неопровержимые доказательства», что депутат собиралась устроить в здании парламента теракт.