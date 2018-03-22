Более тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту по гумкоридорам
При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты.
Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Globallook
Утром 22 марта 2018 г. через пропускной пункт «Мухайям Аль-Вафедин» из Восточной Гуты вышло более 1000 мирных жителей.
Российскими военнослужащими Центра организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, бутилированной питьевой воды, а также спальных принадлежностей на пропускных пунктах и в лагерях беженцев.
Ранее сообщалось, что российскими наблюдателями зафиксировано десять случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Латакия, Алеппо, Хомс и Дамаск.