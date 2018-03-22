Более тысячи мирных жителей покинули Восточную Гуту по гумкоридорам

Утром 22 марта 2018 г. через пропускной пункт «Мухайям Аль-Вафедин» из Восточной Гуты вышло более 1000 мирных жителей.

Российскими военнослужащими Центра организована раздача горячего питания, продовольственных наборов и индивидуальных рационов питания, бутилированной питьевой воды, а также спальных принадлежностей на пропускных пунктах и в лагерях беженцев.

Ранее сообщалось, что российскими наблюдателями зафиксировано десять случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Латакия, Алеппо, Хомс и Дамаск.