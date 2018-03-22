Савченко увидела безумный страх в глазах Порошенко при рукопожатии

Нардеп Верховной рады Надежда Савченко заявила, что украинский президент Петр Порошенко при встрече с ней очень боялся. По ее словам, власти Украины пугало ее возвращение и они хотели бы видеть ее «желательно мертвой».

«Порошенко испугался не тогда, когда ему начали докладывать, что возможен теракт. Он испугался, как только меня увидел, как только я ему пожала руку. Я такие испуганные глаза, как у него, видела только в парламенте, когда кто-то пустил слух, что у меня есть гранаты», - сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Недавно в Сети появился видеоролик, где Савченко сначала стоит на фоне сессионного зала Верховной рады, а потом говорит: «Бабах! Що, всралися?».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у следствия есть «неопровержимые доказательства», что депутат собиралась устроить в здании парламента теракт.