Памятник Годзилле установили в Токио

В центре японской столицы, Токио, появился памятник Годзилле – японскому монстру-мутанту из кинофильмов. Об этом сообщает Kyodo.

Высота памятника ящеру составила около 2,5 метра. На постамент также нанесена надпись из последнего фильма серии, вышедшего в 2016 году: «Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой».

Фильм 2016 года стал уже 29-м в серии о ящероподобном чудовище. Первый фильм о Годзилле вышел в прокат в Японии 3 ноября 1954 года.

Согласно истории гигантский монстр-мутант проснулся после многовекового сна на дне Тихого океана и начал разрушать города. Это вымышленный доисторический гигантский ящер-самец, вышедший из анабиоза после испытаний водородной бомбы и вследствие этого мутировавший. Монстр стал героем почти 50 кинолент, комиксов и видеоигр.