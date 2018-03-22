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Памятник Годзилле установили в Токио

Василиса Морозова
10:49 22.03.2018
Трехметровый монумент расположился на площади в самом центре столицы Японии, недалеко от императорского дворца.
Фото: u_saku_n / twitter
Видео: KyodoNews / Youtube

В центре японской столицы, Токио, появился памятник Годзилле – японскому монстру-мутанту из кинофильмов. Об этом сообщает Kyodo.

Высота памятника ящеру составила около 2,5 метра. На постамент также нанесена надпись из последнего фильма серии, вышедшего в 2016 году: «Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой».

Фильм 2016 года стал уже 29-м в серии о ящероподобном чудовище. Первый фильм о Годзилле вышел в прокат в Японии 3 ноября 1954 года. 

Согласно истории гигантский монстр-мутант проснулся после многовекового сна на дне Тихого океана и начал разрушать города. Это вымышленный доисторический гигантский ящер-самец, вышедший из анабиоза после испытаний водородной бомбы и вследствие этого мутировавший. Монстр стал героем почти 50 кинолент, комиксов и видеоигр. 

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