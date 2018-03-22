ПМЭФ-2018 посетит самая представительная делегация Саудовской Аравии за всю историю форума

Делегация Королевства Саудовская Аравия посетила Москву с целью обсуждения участия представителей королевства в Петербургском международном экономическом форуме 2018 года. В ходе переговоров представителей Генерального инвестиционного агентства Саудовской Аравии (SAGIA) с руководством фонда «Росконгресс» стороны обсудили ключевые вопросы, касающиеся застройки саудовского стенда в выставочной зоне Петербургского международного экономического форума, были выдвинуты идеи для формирования деловой и культурной программы визита. Особое внимание было уделено инициативе проведения российско-саудовского круглого стола и подписанию соглашения о сотрудничестве между SAGIA и фондом «Росконгресс» в рамках ПМЭФ. Также на форуме ожидается подписание серии межправительственных российско-саудовских соглашений.

Подчеркивая важность взаимодействия сторон, советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что «Саудовская Аравия была и остается важным ближневосточным партнером России». «Участие делегации из королевства на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году позволит нашим странам сформировать новые договоренности и соглашения в области международного экономического и культурного сотрудничества», – добавил он.

Представители SAGIA особенно отметили, что король Саудовской Аравии направит в этом году на ПМЭФ самую представительную делегацию из королевства в истории мероприятия. В состав официальной делегации страны войдут министры экономического профиля, а также главы крупнейших компаний королевства, всего более 150 делегатов.

Напомним, на ПМЭФ-2018 запланировано представление нескольких национальных павильонов. Как ранее сообщалось, в рамках форума Франция и Япония разместят на его территории национальные выставочные павильоны. Также планируется организовать Африканскую гостиную в рамках ПМЭФ. С данной инициативой выступил Союз по представлению интересов предпринимателей в Африке «Африканская деловая инициатива» (АДИ).