Google сделал ставку на виртуальную реальность

Корпорация Google намерена в скором времени приобрести стартап Lytro, известный по разработке технологий для захвата и обработки VR-изображения и пленоптических камер. Об этом сообщает издание Tech Crunch.

Как полагают эксперты, покупка стартапа обоснована намерением Google начать активно развивать свои продукты в области виртуальной реальности. Точная сумма сделки не называется, но, по слухам, она может составить до 40 миллионов долларов.

Анонимные источники Tech Crunch, знакомые с ситуацией, сообщили, что часть сотрудников Lytro после завершения сделки будет уволена.