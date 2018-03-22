Google сделал ставку на виртуальную реальность
Сумма сделки, если верить источникам издания Tech Crunch, может составить до 40 миллионов долларов.
Фото: Barry Sweet/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress
Корпорация Google намерена в скором времени приобрести стартап Lytro, известный по разработке технологий для захвата и обработки VR-изображения и пленоптических камер. Об этом сообщает издание Tech Crunch.
Как полагают эксперты, покупка стартапа обоснована намерением Google начать активно развивать свои продукты в области виртуальной реальности. Точная сумма сделки не называется, но, по слухам, она может составить до 40 миллионов долларов.
Анонимные источники Tech Crunch, знакомые с ситуацией, сообщили, что часть сотрудников Lytro после завершения сделки будет уволена.