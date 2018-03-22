Песков объяснил необоснованность обвинений в адрес Москвы по «делу Скрипаля»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT рассказал, почему обвинения Лондона в адрес Москвы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери являются необоснованными.

Он напомнил, что Скрипаль оказался в Великобритании в результате обмена, так как был британским шпионом, и в случае если бы он представлял угрозу либо ценность для России, его не отпустили бы.

«Он не представлял для России никакой ценности, не имел никакого значения, вот его и отдали», – отметил Песков.

По его словам, накануне президентских выборов и тем более чемпионата мира по футболу никто в России не задумался бы о такой операции.

«Неужели кто-то всерьез считает, что кто-то в России даже задумался бы о проведении столь безумной операции накануне президентских выборов и за считаные месяцы до такого важного международного события, как чемпионат мира по футболу?» – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также обратил внимание, что Лондон слишком быстро обвинил Москву, хотя в ОЗХО недавно отметили, что анализ вещества, которым был отравлен Скрипаль, потребовал бы нескольких недель. Песков выразил удивление, почему «все бросились обвинять Россию».

«Первые обвинения в адрес России прозвучали из уст политических деятелей, причем произошло это спустя всего пару часов после инцидента. Эксперты из ОЗХО говорят о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займет около трех недель. Противоречие налицо», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее МИД России опубликовал памятную записку, где изложена официальная версия произошедшего. Обвинения в адрес Москвы названы безосновательными.

В 2006 году Сергей Скрипаль был осужден в России на 13 лет за шпионаж в пользу Британии. По договоренности между Москвой и Вашингтоном в 2010 году он был помилован и обменян в составе группы на десятерых «спящих» российских агентов, которые находились в США. Четвертого марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в ТЦ Maltings в Солсбери.