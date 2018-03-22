Убийство слоном наездника на религиозном празднике попало на видео

Взбесившийся слон сбросил с себя наездников во время религиозного праздника в Индии. Четыре человека рухнули на землю, но этого животному показалось мало и он начал разбрасывать людей бивнями по «арене».

В результате инцидента один человек погиб, сообщает Daily Mail.

Расправившись с мужчинами, слон напал на своего собрата. Он атаковал слона и повалил его на землю, а потом буквально затолкал на балкон, где находились зрители, в том числе дети.

Из здания в панике начинают выбегать люди убегают с младенцами и маленькими детьми на руках.

Неизвестно, почему слон решил атаковать наездников, но вероятно все дело в стрессе, которому он подвергался в изоляции, который мог повлиять на его психическое и физическое здоровье.