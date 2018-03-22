В России может вырасти подоходный налог

Правительство РФ вернулось к обсуждению вопроса о повышении НДФЛ, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на чиновников.

«Обсуждалось повышение ставки НДФЛ на два процентных пункта, до 15%, с введением необлагаемого минимума», – отмечает издание.

Осенью на совещаниях в российском правительстве проводили анализ последствий повышения НДФЛ до 15–16%. Однако окончательное решение принято не было.

К совещанию Минфин подготовил старые предложения: для нефтяников – обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ и для всей экономики – снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22%.

Кроме того, как пишет издание, обсуждалась возможность введения торгового сбора с оборота и отмены льготной ставки НДС в 10%, распространяющейся на продовольствие, товары для детей и лекарства. Минфин предложил заменить льготную ставку прямой субсидией из бюджета для бедных семей, а также объединить выплаты и пособия в единое пособие для бедных.